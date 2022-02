Furgoncino travolge autogru con 2 operai sul cestello | il video dello schianto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Furgoncino travolge

Tiscali Notizie

Quando si guida si dovrebbe stare con gli occhi incollati sulla strada. Il perché di questa regola, che dovrebbe essere quasi un mantra che risuona costantemente nella testa di ogni automobilista, lo ...C'è chi sottolinea, intanto - nonostante la singolare dinamica del sinistro, che ha visto il"fare tutto da solo", come si dice in questi casi - come via Roma stia diventando un po' troppo ...Il conducente di un furgone, evidentemente distratto, si scontra con l’autogru di una società impegnata nel ripristino dell’illuminazione stradale. I due operai, che si trovavano a diversi me ...L’operaio 58enne, protagonista dell’incidente sul lavoro capitato a Pistoia, è rimasto travolto dal carrello elevatore all ... Incidente a Rivoli, coinvolti un furgone, un’auto e due carriattrezzi: ...