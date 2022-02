Fognini raggiunge Sonego nei quarti a Baires (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nell’”Argentina Open” sulla terra rossa della capitale argentina - live su SuperTennis - il ligure, n.4 del seeding, liquida in due set lo spagnolo Martinez. Il torinese, terza testa di serie, venerdì troverà lo spagnolo Verdasco. Ok anche Ruud, prima testa di serie del torneo Leggi su federtennis (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nell’”Argentina Open” sulla terra rossa della capitale argentina - live su SuperTennis - il ligure, n.4 del seeding, liquida in due set lo spagnolo Martinez. Il torinese, terza testa di serie, venerdì troverà lo spagnolo Verdasco. Ok anche Ruud, prima testa di serie del torneo

Advertising

WeAreTennisITA : Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per… - BomprezziMarco : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per 6-3… - Enrzak : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per 6-3… - AngeloR54671811 : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per 6-3… - henryejune : RT @WeAreTennisITA: Lorenzo è nei quarti ?????? A Buenos Aires, Lorenzo Sonego batte anche il giovane argentino Sebastian Baez, vince per 6-3… -

Ultime Notizie dalla rete : Fognini raggiunge Matteo Berrettini chi è, età, altezza, fidanzata, Instagram, padre, madre, fratello allenatore, patrimonio ...raggiunge la posizione 435 dell'ATP. Entra, nel 2017, nella top 300 dell'ATP e gioca agli Internazionali d'Italia entrando ufficialmente nel circuito ATP. Perde al primo turno contro Fabio Fognini , ...

Ranking Atp/Wta 31/01/2022 Bene Nadal, Berrettini e Sonego. Volano le donne 'azzurre' ...cambiamento in Top Ten con Matteo Berrettini che scavalca in classifica Andrey Rublev e raggiunge ... Capitolo italiani: dopo i migliori tre, guadagna una posizione anche Fabio Fognini, numero 31 al ...

Sonego nei quarti a Baires, ora ci prova Fognini (alle 17.30 in tv) FIT ...la posizione 435 dell'ATP. Entra, nel 2017, nella top 300 dell'ATP e gioca agli Internazionali d'Italia entrando ufficialmente nel circuito ATP. Perde al primo turno contro Fabio, ......cambiamento in Top Ten con Matteo Berrettini che scavalca in classifica Andrey Rublev e... Capitolo italiani: dopo i migliori tre, guadagna una posizione anche Fabio, numero 31 al ...