“E’ morto Montagnier”, l’annuncio di Liberation (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ morto il professor Luc Montagnier. Lo annuncia il quotidiano francese Liberation, confermando le voci circolate già ieri sul decesso dell’89enne premio Nobel. La notizia della morte del biologo e virologo era stata diffusa ieri da France Soir e rilanciata su Twitter da alcune figure legate al mondo scientifico francese. Recentemente Montagnier, che aveva assunto posizioni critiche nei confronti del vaccino anti covid, aveva partecipato a Milano ad un evento no vax e no green pass organizzato dal senatore Gianluigi Paragone. “Non ci sono conferme sul decesso ma non riusciamo a stabilire contatti con l’entourage del professore”, le parole ieri sera dell’ex esponente grillino in un video su Facebook. Liberation oggi spiega di aver ottenuto una conferma in ambito medico e un’altra da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’il professor Luc. Lo annuncia il quotidiano francese, confermando le voci circolate già ieri sul decesso dell’89enne premio Nobel. La notizia della morte del biologo e virologo era stata diffusa ieri da France Soir e rilanciata su Twitter da alcune figure legate al mondo scientifico francese. Recentemente, che aveva assunto posizioni critiche nei confronti del vaccino anti covid, aveva partecipato a Milano ad un evento no vax e no green pass organizzato dal senatore Gianluigi Paragone. “Non ci sono conferme sul decesso ma non riusciamo a stabilire contatti con l’entourage del professore”, le parole ieri sera dell’ex esponente grillino in un video su Facebook.oggi spiega di aver ottenuto una conferma in ambito medico e un’altra da ...

