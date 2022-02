È morta Donatella Raffai | nel 1989 fu la prima storica conduttrice di ’Chi l’ha visto?’

Advertising

fanpage : Addio a #DonatellaRaffai, la prima storica conduttrice di #chilhavisto - Adnkronos : Morta a 78 anni Donatella #Raffai, prima conduttrice di #chilhavisto: - repubblica : È morta a Donatella Raffai, storica conduttrice di 'Chi l'ha visto?' - Methamorphose30 : RT @andfranchini: È morta Donatella Raffai, volto storico di «Chi l’ha visto?» - paolocalvani1 : RT @cjmimun: E' morta all'eta' di 78 anni Donatella Raffai, la prima storica conduttrice di 'Chi l'ha visto?'. RIP -

Ultime Notizie dalla rete : morta Donatella

'Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore,una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state ...Si era allontanata con l'arrivo di Letizia Moratti ma è sempre rimasta legata al programma Èall età di 78 anniRaffai, la prima storica conduttrice di "Chi l ha visto?", dopo una ...12.05 Addio Raffai,signora di Chi l'ha visto? E' morta a 78 anni, dopo una lunga ma- lattia, Donatella Raffai, la prima con- duttrice di Chi l'ha visto?. Immediato il cordoglio del programma, che ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una ...