Covid, "liberi tutti" a Londra e Parigi, ora è ufficiale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb – "liberi tutti" sia a Londra che – in misura simile – a Parigi, come riporta Tgcom24. Sarà la volta buona per la fine dell'emergenza? "liberi tutti" a Londra e Parigi liberi tutti, sia a Londra che a Parigi. In tutta l'Europa, in generale, le restrizioni calano. Chi è più avanti è ancora una volta la Gran Bretagna, con un mese di anticipo. La Francia, nel frattempo, revoca il super green pass alla fine di marzo. E il ritorno alla normalità sembra vicino anche negli Stati Uniti, dove a New York abbandonano le mascherine al chiuso. Boris Johnson è il primo a dare un "liberi tutti" che in Gran Bretagna partirà dal 21 febbraio

