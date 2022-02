Coppa Italia | è Fiorentina - Juventus la seconda semifinale Le date di andata e ritorno

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - DiMarzio : L'accoglienza dei tifosi della @acffiorentina al ritorno a #Firenze della squadra da Bergamo dopo la vittoria in… - lerrylannister : RT @ItalianoCalcio: Coppa Italia semifinals are all set: ?? | Juventus-Fiorentina ?? | Inter-Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Due a uno al Sassuolo, squadra che qualche mese fa in campionato aveva vinto allo Stadium. E, invece, questa volta è stata vittoria bianconera e qualificazione alla semifinale di, con un gol nel finale di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha segnato un gol formidabile con un'azione favolosa, guadagnandosi il ritorno da protagonista a Firenze per la sfida con la ...Spirito di squadra: Dusan Vlahovic è già così inserito nello spogliatoio della Juve da voler portare tutti a farsi un giro nella 'sua' Firenze, per la semifinale diche vivrà al Franchi l'andata a inizio marzo, con ogni probabilità il 2. Sul tabellino ci va Ruan Tressoldi, con quella deviazione decisiva, ma il biglietto per una giornata sulle sponde ...Inizia bene la squadra di Allegri che segna con Dybala in apertura. Nella ripresa una Juve con il tridente crea occasioni: Pegolo è super, i pali fermano McKennie e De Ligt, ma a una manciata di ...Il serbo, infatti, ha siglato il gol del definitivo 2-1 nella gara di Coppa Italia contro il Sassuolo che ha consentito alla squadra di Massimiliano Allegri di conquistare il pass per la semifinale, ...