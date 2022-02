(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ci sono persone che quando le vedi per la prima volta, ti rimangono incastrate nel cuore. Semplicemente perché ti hanno sorriso. Forse con questa frasi si può descrivere chi eraPerrotta. Una ragazza, una tifosa e soprattutto una persona che amava la vita.se n’è andata in un giorno febbraio all’età di 27 anni. La notizia ha sconvolto tutti, nessuno escluso. Da tempo lottava contro un male incurabile, nonostante ciò mordeva la vita giorno dopo giorno senza lasciarsi sopraffare dal mostro. Il suo amore per l’. Un amore difficile raccontare in poche righe. Una persona buona capace di entrare nel cuori anche di altre tifoserie da Caserta, fino a Messina. Tanti, tantissimi i messaggi scritti sui social da amici o conoscenti sui social. “È facile spendere belle ...

Advertising

anteprima24 : ** #Avellino piange la scomparsa di Carmela, un angelo volato in cielo troppo presto ** -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino piange

anteprima24.it

Vietri sul MareSilvestro Caputo, presidente del Gruppo Habitat di Raito. Ad annunciarlo è il Comitato ...per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e), il ...... Giovanni Esposito (funzionario per le Tecnologie della Segreteria tecnica della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e), il raitese Umberto ...tifosissima dell’Avellino, si è spenta questa mattina in seguito ad una malattia. Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane. La comunità piange, con immenso dolore, la scomparsa di Carmela Perrotta ...Presenti all'incontro il Sindaco gi Avellino Gianluca Festa e i consiglieri regionalei ... Un’area geografica che ha conservato la sua identità di coltivazione e dove da sempre questa pianta trova le ...