Attento Dybala, la Juventus sta cercando un giovane fortissimo nel tuo ruolo (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Juventus è alla ricerca di nuove forze fresche per rinforzare la squadra e Dybala sembra essere un sacrificabile per nuovi obbiettivi. Paulo Dybala è uno dei giocatori chiave della Juventus di questi ultimi anni e una sua partenza potrebbe essere disastrosa, con il rinnovo che non vuole arrivare e con i bianconeri che dunque stanno cercando di guardarsi attorno per non rimanere senza punta e il nuovo arrivo potrebbe far svoltare la Signora. Paulo Dybala Juventus (GettyImages)Paulo Dybala è il pezzo grosso e centrale del mercato bianconero della prossima stagione e sono davvero tanti i dubbi sul suo conto, dato che il rinnovo sembra non dover arrivare, in quanto le parti sono ancora molto lontane. L’argentino vuole un contratto di 10 milioni annui, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 10 febbraio 2022) Laè alla ricerca di nuove forze fresche per rinforzare la squadra esembra essere un sacrificabile per nuovi obbiettivi. Pauloè uno dei giocatori chiave delladi questi ultimi anni e una sua partenza potrebbe essere disastrosa, con il rinnovo che non vuole arrivare e con i bianconeri che dunque stannodi guardarsi attorno per non rimanere senza punta e il nuovo arrivo potrebbe far svoltare la Signora. Paulo(GettyImages)Pauloè il pezzo grosso e centrale del mercato bianconero della prossima stagione e sono davvero tanti i dubbi sul suo conto, dato che il rinnovo sembra non dover arrivare, in quanto le parti sono ancora molto lontane. L’argentino vuole un contratto di 10 milioni annui, ...

Advertising

Pino88824133 : @bellacaf2110 esatto, comunque per me zaniolo arriverà a priori per sostituire Alvaro, però se Dybala se ne andrà (… - illeaoiano : @SiamoNoiSiamNoi @cesololinter_19 Alaba,Sule,Mbappe,Messi,Dybala,Pogba,Perisic sono i primi che mi vengono in mente… - NullaDeNiente : @TommasoPietroni @85FdR Un top club chi? Quello che se non finisce quarto sprofonda in una catena di debiti senza f… -

Ultime Notizie dalla rete : Attento Dybala PAGELLE E TABELLINO DI MILAN - LAZIO 4 - 0 - Leao Meravigliao, Milinkovic - Savic fantasma Kalulu 7 - Dopo aver vinto il duello con Dybala Lautaro Martinez, cancella Ciro Immobile. Non certo ... Romagnoli 7 - E' attento dietro, dimostrando di essere utile alla causa. Da un suo lancio nasce il ...

Calciomercato Juventus, 'scippo' al Milan - 'Accordo trovato' ...da un faccia a faccia a questo punto decisivo per sciogliere una volta per tutte i nodi legati ai prolungamenti di Cuadrado e Paulo Dybala, tra gli altri. I bianconeri, però, da sempre molto attento ...

Attento Dybala, la Juventus sta cercando un giovane fortissimo nel tuo ruolo Juve Dipendenza Attento Dybala, la Juventus sta cercando un giovane fortissimo nel tuo ruolo La Juventus è alla ricerca di nuove forze fresche per rinforzare la squadra e Dybala sembra essere un sacrificabile per nuovi obbiettivi. Paulo Dybala è uno dei giocatori chiave della Juventus di ...

Milan attento, sms dallo Schalke per Thiaw Secondo la Bild la valutazione da 10 milioni è destinata a salire Il dossier più caldo e spinoso è senza dubbio quello che riguarda Paulo Dybala, ma prima di definire - in uno senso o nell'altro - il ...

Kalulu 7 - Dopo aver vinto il duello conLautaro Martinez, cancella Ciro Immobile. Non certo ... Romagnoli 7 - E'dietro, dimostrando di essere utile alla causa. Da un suo lancio nasce il ......da un faccia a faccia a questo punto decisivo per sciogliere una volta per tutte i nodi legati ai prolungamenti di Cuadrado e Paulo, tra gli altri. I bianconeri, però, da sempre molto...La Juventus è alla ricerca di nuove forze fresche per rinforzare la squadra e Dybala sembra essere un sacrificabile per nuovi obbiettivi. Paulo Dybala è uno dei giocatori chiave della Juventus di ...Secondo la Bild la valutazione da 10 milioni è destinata a salire Il dossier più caldo e spinoso è senza dubbio quello che riguarda Paulo Dybala, ma prima di definire - in uno senso o nell'altro - il ...