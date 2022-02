ULTIM’ORA – Novità importante sull’infortunio di Lozano | sensazioni positive

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, ha riportato una serie disulle condizioni di Hirving. L’attaccante azzurro, infatti, dopo essere stato sottoposto a controlli preventivi in Messico per una lussazione alla spalla, attualmente è tornato a Napoli dove sono stati effettuati ulteriori esami. Napoli(Getty Images) Secondo quanto sostenuto dalla redazione di Sky Sport, il calciatore dovrà proseguire con una terapia conservativa e sembra scongiurata l’ipotesi di un intervento chirurgico, che lo terrebbe fuori dal campo per almeno 2/3 mesi. Si attendono ovviamente ulteriori verifiche e consulti per decidere la soluzione definitiva. Si parla, quindi, di un mesetto di stop per il numero 11 del Napoli prima del suo ritorno in campo. C’è da attendere un comunicato ufficiale della ...