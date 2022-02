The Good Doctor 5 trasloca al mercoledì e mette Shaun in discussione: anticipazioni 16 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la pausa sanremese The Good Doctor 5 torna su Rai2 con una nuova avventura e un nuovo episodio che metteranno il suo protagonista in discussione. L’appuntamento è fissato con l’episodio numero 5 dal titolo Strategie di gradimento in onda dalle 21.20 circa di oggi, 9 febbraio, e non venerdì come di consueto. Sarà allora che scopriremo che Shaun finirà sotto la lente quando Salen sceglierà di sottoporre ai pazienti un sondaggio di gradimento relativo ai medici. Il dottore interpretato da Freddie Highmore scoprirà che il suo modo di fare e di porsi con i pazienti non è ben gradito e alcune recensioni su di lui sono davvero feroci tanto da spingerlo ad agire in qualche modo. A quel punto toccherà a Lea prendere provvedimenti cancellando qualche recensione negativa aumentando così ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo la pausa sanremese The5 torna su Rai2 con una nuova avventura e un nuovo episodio cheranno il suo protagonista in. L’appuntamento è fissato con l’episodio numero 5 dal titolo Strategie di gradimento in onda dalle 21.20 circa di oggi, 9, e non venerdì come di consueto. Sarà allora che scopriremo chefinirà sotto la lente quando Salen sceglierà di sottoporre ai pazienti un sondaggio di gradimento relativo ai medici. Il dottore interpretato da Freddie Highmore scoprirà che il suo modo di fare e di porsi con i pazienti non è ben gradito e alcune recensioni su di lui sono davvero feroci tanto da spingerlo ad agire in qualche modo. A quel punto toccherà a Lea prendere provvedimenti cancellando qualche recensione negativa aumentando così ...

Advertising

giulio_galli : RT @RaiDue: Cosa fareste se qualcuno agisse alle vostre spalle ma a fin di bene? ???? Un nuovo episodio di 'The Good Doctor' è in arrivo e… - hermioblk : The Good Doctor - S04 | E20 ?? su #Netflix Questa serie ha un po’ rotto a fare fuori personaggi… Che bisogno c’era… - Somnia00 : Perché nessuno mi ha detto che facevano the good doctor sul 2?? - Stasera_in_TV : RAI 2: (21:20) The Good Doctor - Stagione 5 Episodio 5 - Strategie di gradimento (Telefilm) #StaseraInTV 09/02/2022 #PrimaSerata #thegooddoc - artheamis : 'Tu che profumo usi?' - The One (D&G), ma mi piace anche Good Girl (Carolina Herrera). #tellonym -