Su richiesta del Codacons Lercio deve ammettere: «Le notizie che pubblichiamo sono false» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L'associazione in difesa dei consumatori Codacons è stata recentemente oggetto di un post di Lercio, noto sito Web satirico. Ma forse non tutti ne erano al corrente. «Ha detto 'Dio, Cristo'", Codacons contro l'intervento di Papa Francesco in tv da Fazio», titola la pagina satirica. E l'Associazione ha sentito l'esigenza di chiedere alla redazione di «dare smentita dell'esistenza del loro comunicato ufficiale». Lercio non ha tardato a pubblicare la sua «rettifica», con tanto di screen della lettera inviata dal presidente del Codacons Carlo Rienzi, aggiungendo una sconvolgente rivelazione: pare che Lercio abbia sempre pubblicato solo notizie false. Chi l'avrebbe mai detto! Il Codacons ci invita formalmente a dare smentita ...

mattino5 : 'Deve essere posto in primo piano l'interesse del minore, bisogna affidarsi alla scienza e alla medicina'… - Agenzia_Ansa : Una donna italiana ha promesso in sposa la figlia di 12 anni. Interviene il giudice e sospende la potestà materna,… - RobertoBurioni : Buone notizie. Il vaccino per i più piccoli potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo indiscrezioni l'autorizza… - StigmabaseF : Sesso con una baby atleta, allenatore indagato - Il Tirreno Pisa: Una richiesta non arrivata da lei, ma disposta lo… - mimmoschiavo : Il giorno dopo la notizia della ordinanza del Tribunale di Napoli che sospende la nomina di #Conte arriva la richie… -

Ultime Notizie dalla rete : richiesta del Caso Open, Renzi smonta le accuse e denuncia i magistrati ...procederà per vie legali contro i pubblici ministeri che stanno seguendo la pratica e hanno firmato la richiesta di rinvio. Il senatore arriva allo scontro frontale con la magistratura in attesa del ...

Ma denuncia i tre pm che hanno firmato la richiesta L'indagine è nota alle cronache dal settembre del 2019, quando la procura delegò alla Guardia di ... Ora che è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio, il leader d'Italia viva fa diffondere una nota ...

Domanda sui Pokemon al concorso Carabinieri: i quesiti di selezione più strani Sky Tg24 Polisportiva Borghesiana (ginnastica ritmica), due primi e un secondo posto nella gara del debutto Il neonato settore del club capitolino ha festeggiato l’ottimo debutto ... Criscuolo e tutto lo staff sono sempre disponibili ad ascoltare le nostre eventuali richieste o a soddisfare le nostre ...

Il Wfp sotto accusa per la morte dell'ambasciatore Attanasio I pm di Roma hanno chiuso le indagini, l'atto che normalmente anticipa la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli indagati. A rischiare il processo, dopo l'inchiesta del procuratore ...

