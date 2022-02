Sofia Goggia verso il no in superG? “Mi era sparita la gamba, l’ho gonfiata. Non sento dolore quando scio” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sofia Goggia sembra intenzionata a non disputare il superG delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca si sta concentrando sul recupero dalla migliore forma fisica, dopo l’infortunio subito a Cortina d’Ampezzo, e la sua attenzione sembra tutta rivolta verso la discesa libera, in programma martedì 15 febbraio sulle nevi cinesi. La Campionessa Olimpica di discesa concentrerà tutte le sue energie sul tentativo di difendere il titolo conquistato quattro anni fa a PyeongChang. Sofia Goggia ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, dichiarando testualmente: “Sto sciacchiando, non mi espongo tanto. Però dai, pian piano“. L’azzurra sembra particolarmente concentrata, anche se permangono dei dubbi sulla possibilità di partecipare alla discesa libera. Per quanto riguarda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)sembra intenzionata a non disputare ildelle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca si sta concentrando sul recupero dalla migliore forma fisica, dopo l’infortunio subito a Cortina d’Ampezzo, e la sua attenzione sembra tutta rivoltala discesa libera, in programma martedì 15 febbraio sulle nevi cinesi. La Campionessa Olimpica di discesa concentrerà tutte le sue energie sul tentativo di difendere il titolo conquistato quattro anni fa a PyeongChang.ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, dichiarando testualmente: “Sto sciacchiando, non mi espongo tanto. Però dai, pian piano“. L’azzurra sembra particolarmente concentrata, anche se permangono dei dubbi sulla possibilità di partecipare alla discesa libera. Per quanto riguarda ...

