Napoli, tre frecce per il sorpasso: Spalletti punta su Politano, Insigne e Zielinski (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sabato in campo la super sfida tra Napoli e Inter: Spalletti si affida i tre tenori per mettere la freccia del sorpasso in vetta Nel weekend lo scontro al vertice fra Napoli e Inter al Maradona. Spalletti punta tutto sui tre tenori per il sorpasso in vetta. La voglia di rivalsa dell'ex Politano, i gol di Insigne e le magie del polacco Zielinski pronti ad innescare la velocità di Osimhen. Scontro fra titani delle ore 18 del sabato per capire chi avrà la forza di continuare la lotta per il vertice. L'articolo proviene da Calcio News 24.

