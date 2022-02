Milan, Pioli sfida Inter e Napoli: “Vogliamo farlo noi” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Durante il post partita di Milan-Lazio, vinta in maniera dominante dai rossoneri con un 4 a 0, Stefano Pioli ha parlato della sfida tra Napoli ed Inter di questo sabato. In caso di pareggio, infatti, il Milan avrebbe il giorno dopo la possibilità di sorpassarle entrambe e prendersi la vetta della Serie A. Mentre in caso di vittoria partenopea potrebbe poi raggiungerli al primo posto, con l’Inter che si ritroverebbe terza, anche se con un match ancora da recuperare. Di seguito le sue parole: Milan, Stefano Pioli “Sabato Napoli-Inter? Un pensierino al primo posto lo abbiamo fatto: la settimana è cominciata bene, è continuata bene e speriamo possa chiudersi in maniera perfetta”. “Quello che ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Durante il post partita di-Lazio, vinta in maniera dominante dai rossoneri con un 4 a 0, Stefanoha parlato dellatraeddi questo sabato. In caso di pareggio, infatti, ilavrebbe il giorno dopo la possibilità di sorpassarle entrambe e prendersi la vetta della Serie A. Mentre in caso di vittoria partenopea potrebbe poi raggiungerli al primo posto, con l’che si ritroverebbe terza, anche se con un match ancora da recuperare. Di seguito le sue parole:, Stefano“Sabato? Un pensierino al primo posto lo abbiamo fatto: la settimana è cominciata bene, è continuata bene e speriamo possa chiudersi in maniera perfetta”. “Quello che ...

