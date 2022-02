M5s, il piano di Grillo per sciogliere l’impasse: con il comitato di garanzia può tornare anche Rousseau (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il provvedimento del tribunale di Napoli che ha sospeso il nuovo statuto e, quindi, fatto cadere Giuseppe Conte dalla presidenza del Movimento, ha gettato nel caos i 5 stelle. Un colpo così pesante per il nuovo corso avviato dall’ex premier da far assopire persino le lotte intestine tra correnti interne al gruppo di Camera e Senato. Luigi Di Maio e i suoi parlamentari più fedeli osservano, nel silenzio, le mosse di Conte per sciogliere l’impasse. Ma sono tutti gli esponenti pentastellati a osservare, trasversalmente, lo «zitti e buoni» di Beppe Grillo. Il garante cofondatore del Movimento è sceso in campo per sbrogliare le liane giudiziarie e politiche in cui si è incagliata la rivoluzione contiana dei 5 stelle. Sarà a Roma nelle prossime ore. E sembra avere già elaborato il suo piano che prescinderà dalle volontà di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il provvedimento del tribunale di Napoli che ha sospeso il nuovo statuto e, quindi, fatto cadere Giuseppe Conte dalla presidenza del Movimento, ha gettato nel caos i 5 stelle. Un colpo così pesante per il nuovo corso avviato dall’ex premier da far assopire persino le lotte intestine tra correnti interne al gruppo di Camera e Senato. Luigi Di Maio e i suoi parlamentari più fedeli osservano, nel silenzio, le mosse di Conte per. Ma sono tutti gli esponenti pentastellati a osservare, trasversalmente, lo «zitti e buoni» di Beppe. Il garante cofondatore del Movimento è sceso in campo per sbrogliare le liane giudiziarie e politiche in cui si è incagliata la rivoluzione contiana dei 5 stelle. Sarà a Roma nelle prossime ore. E sembra avere già elaborato il suoche prescinderà dalle volontà di ...

Advertising

Aio_Ben : RT @morrissey700: @tigre_bart @GiuseppeConteIT Ascolta il tuo accanimento è sproporzionato di certo inutile per il #m5s ! Parli di #luigidi… - morrissey700 : @tigre_bart @GiuseppeConteIT Ascolta il tuo accanimento è sproporzionato di certo inutile per il #m5s ! Parli di… - osannacremonesi : Domenico Pettinari (M5S) su Piano Sociale Regione Abruzzo 2021 - 2023: 'Carente e non adeguato alle esigenze del no… - gjscco : RT @AndGad2010: @petergomezblog Ora vediamo il risalto mediatico che i suoi colleghi daranno alla notizia (mi scuso in anticipo se la mett… - AndGad2010 : @petergomezblog Ora vediamo il risalto mediatico che i suoi colleghi daranno alla notizia (mi scuso in anticipo se… -