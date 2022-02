Jennifer Lopez: “Ecco perché io Ben Affleck ci lasciammo. È stato brutale all’epoca” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Jennifer Lopez conquista la copertina di Rolling Stone e torna a parlare della sua storia d’amore con Ben Affleck. A 52 anni, la diva è più in forma che mai e posa con un look super sexy per presentare il nuovo film che la vede protagonista, “Marry me“, in cui interpreta una cantante alle prese con il successo e con la difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa, di vivere sempre sotto i riflettori. E così è arrivata puntuale la domanda su quanto si sia rivista nel personaggio interpretato, occasione perfetta per JLo per rivelare i motivi della sua prima rottura con Ben Affleck, nel 2004: “È stato brutale all’epoca. Io e Ben eravamo così innamorati. È stato uno dei periodi più felici della mia vita – ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022)conquista la copertina di Rolling Stone e torna a parlare della sua storia d’amore con Ben. A 52 anni, la diva è più in forma che mai e posa con un look super sexy per presentare il nuovo film che la vede protagonista, “Marry me“, in cui interpreta una cantante alle prese con il successo e con la difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa, di vivere sempre sotto i riflettori. E così è arrivata puntuale la domanda su quanto si sia rivista nel personaggio interpretato, occasione perfetta per JLo per rivelare i motivi della sua prima rottura con Ben, nel 2004: “È. Io e Ben eravamo così innamorati. Èuno dei periodi più felici della mia vita – ha spiegato ...

