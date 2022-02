Il ds del Frosinone: «Gatti è davvero forte, alla Juve può seguire le orme di Chiellini» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha rilasciato un’intervista a TuttoJuve.com in cui parla di Federico Gatti, che da giugno sarà ufficialmente un calciatore della Juventus. Allegri lo ha elogiato in conferenza stampa, qualche giorno fa. “La Juventus è sempre stata presente sul ragazzo, non è vero che si è inserita solo all’ultimo momento. La Juve, come il Napoli e tante altre società, si è interessata fin dal principio alle sue prestazioni, è stata un’operazione conclusa al penultimo giorno di mercato ma la dirigenza bianconera si era già fatta viva durante i primi giorni di gennaio”. Angelozzi continua: “Federico è un giocatore davvero forte, si è preso un po’ tardi le luci della ribalta semplicemente perché a 18 anni lavorava e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il direttore sportivo del, Guido Angelozzi, ha rilasciato un’intervista a Tutto.com in cui parla di Federico, che da giugno sarà ufficialmente un calciatore dellantus. Allegri lo ha elogiato in conferenza stampa, qualche giorno fa. “Lantus è sempre stata presente sul ragazzo, non è vero che si è inserita solo all’ultimo momento. La, come il Napoli e tante altre società, si è interessata fin dal principio alle sue prestazioni, è stata un’operazione conclusa al penultimo giorno di mercato ma la dirigenza bianconera si era già fatta viva durante i primi giorni di gennaio”. Angelozzi continua: “Federico è un giocatore, si è preso un po’ tardi le luci della ribalta semplicemente perché a 18 anni lavorava e ...

