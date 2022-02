Gli acrobati del Circus Theatre Elysium di Kiev al Brancaccio con ‘Alice in Wonderland’ (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Gli acrobati e i giocolieri ucraini del Circus Theatre Elysium di Kiev tornano al teatro Brancaccio di Roma con lo spettacolo ‘Alice in Wonderland’, tratto dal romanzo di Lewis Carroll, ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’, con in pista trenta atleti e ballerini internazionali, per raccontare attraverso l’arte circense la celebre fiaba, intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza, in un’atmosfera fiabesca grazie alle musiche e alle proiezioni di scenari onirici. In scena i personaggi più famosi della fiaba: la protagonista Alice, il Cappellaio Matto, il Bianconiglio, la Regina di Cuori, la Regina Bianca, lo Stregatto e i Soldati-Scacchi che eseguono numeri di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Glie i giocolieri ucraini delditornano al teatrodi Roma con lo spettacoloin, tratto dal romanzo di Lewis Carroll,nel Paese delle Meraviglie’, con in pista trenta atleti e ballerini internazionali, per raccontare attraverso l’arte circense la celebre fiaba, intrecciando molteplici discipline: la ginnasticaca, la recitazione, la danza, in un’atmosfera fiabesca grazie alle musiche e alle proiezioni di scenari onirici. In scena i personaggi più famosi della fiaba: la protagonista Alice, il Cappellaio Matto, il Bianconiglio, la Regina di Cuori, la Regina Bianca, lo Stregatto e i Soldati-Scacchi che eseguono numeri di ...

