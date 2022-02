Giacomo Urtis e il debole per Barù: ‘Ho in mente solo lui! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Giacomo Urtis e Barù: è amore? Giacomo Urtis ha le idee molto chiare: Barù, al secolo Gherardo Gaetani, è la sua nuova cotta. Il chirurgo dei VIP lo confessa senza mezzi termini al nostro Armando Sanchez, in un’intervista comparsa oggi sul nuovo numero di Novella 2000. “Barù non ha mai nascosto il fatto di essere simpatizzante L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 9 febbraio 2022): è amore?ha le idee molto chiare:, al secolo Gherardo Gaetani, è la sua nuova cotta. Il chirurgo dei VIP lo confessa senza mezzi termini al nostro Armando Sanchez, in un’intervista comparsa oggi sul nuovo numero di Novella 2000. “non ha mai nascosto il fatto di essere simpatizzante L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi a Verissimo: "Katia Ricciarelli? Omofoba e misogina" Quando sono uscita mi hanno fatto vedere dei video in cui parlava male di Giacomo Urtis" ha dichiarato senza freni la Grimaldi avvalorando il pensiero della moglie Imma Battaglia che aveva duramente ...

Valeria Marini: "Tutto ciò che faccio io è stellare" Giusy Cascio Da quando Valeria Marini è uscita dalla Casa del "Grande Fratello Vip" non sentiamo più le sue battute divertenti né vediamo i siparietti con Giacomo Urtis, con cui ha partecipato come un "concorrente unico". Eliminata al televoto venerdì 21 gennaio, ci manca. E quindi le abbiamo telefonato per sapere come sta, come se la passa... "Va bene ...

Le lacrime di Urtis per il padre: 'Non mi ha mai accettato' Giacomo Urtis si è commosso parlando a cuore aperto del complesso rapporto tra lui e suo .... Nei paesi c'è il battesimo, la cresima e il matrimonio, c'è quello e devi fare quello. Sei inquadrato in u ...

