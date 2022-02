Douglas Trumbull è morto all' età di 79 anni il creatore degli effetti speciali di 2001 | Odissea nello spazio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)all'età di 79nella giornata del 7 febbraio 2022, in carriera è stato nominato tre volte agli Oscar e ha curato glidinella giornata del 7 febbraio 2022 all'età di 79; l'esperto diche aveva lavorato a capolavori comestava lottando contro un cancro, un tumore al cervello e un ictus. La triste notizia è stata condivisa dalla figlia Amy su Facebook in un post in cui ne ricorda il lavoro compiuto nel mondo ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Douglas Trumbull è morto all'età di 79 anni il creatore degli effetti speciali di 2001: Odissea nello spaz… - Piergiulio58 : Addio a Douglas Trumbull, genio degli effetti speciali. - ParliamoDiNews : il necrologio dei giusti - douglas trumbull se ne è andato a 79 anni, ormai un po’ lontano dal... - Media e Tv… - glooit : È morto Douglas Trumbull, gigante degli effetti visivi da 2001 a Blade Runner leggi su Gloo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? È morto Douglas Trumbull, gigante degli effetti visivi da 2001 a Blade Runner -

Ultime Notizie dalla rete : Douglas Trumbull

è morto nella giornata del 7 febbraio 2022 all'età di 79 anni; l'esperto di effetti speciali che aveva lavorato a capolavori come 2001: Odissea nello spazio stava lottando contro un ...stata una delle sue figlie, Amy, ad annunciare su Facebook la morte, avvenuta ieri 7 febbraio, di, vero e proprio genio degli effetti speciali visivi, il cui nome per la maggior parte di noi resterà indissolubilmente legato a 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick , di cui ...Douglas Trumbull è morto all'età di 79 anni nella giornata del 7 febbraio 2022, in carriera è stato nominato tre volte agli Oscar e ha curato gli effetti speciali di 2001: Odissea nello spazio. Dougla ...È arrivata oggi pomeriggio la notizia che ieri, a 79 anni, il mago degli effetti visivi Douglas Trumbull ha perso la sua battaglia contro il cancro. Il suo nome resterà per sempre legato a 2001: Odiss ...