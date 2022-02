Donnarumma | «Addio Milan? Tutti danno colpa a me Vi dico come è andata»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 febbraio 2022): «laa me. Ma l’ultima telefonata…». Parla il portiere del PSG Gigioè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport dove ha parlato molto anche di. Le sue parole:– «Dopo tanti anni non è mai facile separarsi da una realtàil. Alsono cresciutouomo e giocatore. Non posso che ringraziare il club per tutto quello che ha fatto per me. Anche i tifosi mi hanno sempre trattato bene. Ao mi sono sempre sentito a casa. Poi però si sasono andate le cose.magaritutta laa me, ...