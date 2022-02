Delitto Attanasio; ci sono due indagati La moglie | «Non si nasconda la verità»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) A quasi un anno dalla tragedia nella quale morirono l’ambasciatore italiano Luca, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo, questa mattina il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Roma Sergio Colaiocco ha comunicato la conclusione di una prima parte delle indagini dell’inchiesta su quanto accadde quella maledetta mattina del 22 febbraio 2021. Il convoglio sul quale viaggiava l’ambasciatore Lucavenne attaccato mentre era in viaggio da Goma, capoluogo del North Kivu una delle province più instabili e violente del Paese, verso Rutshuru, località raggiungibile tramite la strada denominata ‹‹N2›› a sua volta una delle strade più pericolose al mondo. Nonostante le molte difficoltà di reperire informazioni in un Paese come la Repubblica Democratica del Congo, i silenzi, le molte omissioni di chi non può non ...