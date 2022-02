Coppa d’Africa, Mané cuore d’oro: pagata l’operazione ad un ragazzo investito (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mané cuore d’oro dopo la vittoria della Coppa d’Africa ha pagato l’operazione ad un ragazzo investito Campione dentro e fuori dal campo Sadio Mané. Dopo la vittoria della Coppa d’Africa, ha finanziato l’operazione di un ragazzo investito da una moto. Quando è finito in ospedale per la botta alla testa contro Capo Verde, Mané ha conosciuto e visto questa famiglia disperata per le condizioni del figlio. Non potendosi permettere i costi dell’operazione, ci ha pensato l’attaccante del Liverpool a pagare le spese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022)dopo la vittoria dellaha pagatoad unCampione dentro e fuori dal campo Sadio. Dopo la vittoria della, ha finanziatodi unda una moto. Quando è finito in ospedale per la botta alla testa contro Capo Verde,ha conosciuto e visto questa famiglia disperata per le condizioni del figlio. Non potendosi permettere i costi del, ci ha pensato l’attaccante del Liverpool a pagare le spese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

