Bergamo, vuole subito il green pass e dà in escandescenze all’Infopoint Covid di Borgo Palazzo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bergamo. “Voleva a tutti i costi il green pass, immediatamente, urlava e imprecava, dicendo che aveva una situazione familiare delicata. Poi ha fatto il giro del padiglione strepitando e lanciando improperi contro il personale di Ats, calciava tutto ciò che trovava, ha perfino buttato per terra uno scooter parcheggiato fuori dalla struttura, rompendo lo specchietto”. È il racconto di un testimone che martedì mattina ha assistito alla scena avvenuta in via Borgo Palazzo 130, dove da una settimana, al padiglione 9, è attivo un Infopoint per fornire informazioni su green pass, fine quarantena e provvedimenti relativi al Covid in generale. Erano circa le 10.30 e lo sportello era chiuso. Un giovane di circa 30 anni, italiano, ha iniziato a suonare con ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022). “Voleva a tutti i costi il, immediatamente, urlava e imprecava, dicendo che aveva una situazione familiare delicata. Poi ha fatto il giro del padiglione strepitando e lanciando improperi contro il personale di Ats, calciava tutto ciò che trovava, ha perfino buttato per terra uno scooter parcheggiato fuori dalla struttura, rompendo lo specchietto”. È il racconto di un testimone che martedì mattina ha assistito alla scena avvenuta in via130, dove da una settimana, al padiglione 9, è attivo un Infopoint per fornire informazioni su, fine quarantena e provvedimenti relativi alin generale. Erano circa le 10.30 e lo sportello era chiuso. Un giovane di circa 30 anni, italiano, ha iniziato a suonare con ...

