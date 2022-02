Arsenal, Arteta su Aubameyang: «Sono stato la soluzione, non il problema» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allenatore dell’Arsenal Arteta ha parlato dell’addio ai Gunners di Aubameyang Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, in conferenza stampa ha parlato dell’addio ai Gunners di Aubameyang. LE PAROLE – «Per quel che mi riguarda solo estremamente grato per il suo contributo. Il modo in cui vedo me stesso in quella relazione è la soluzione, non il problema. Al 100%. Posso guardare in faccia chiunque. Certo, sbaglio anche io ma le intenzioni Sono sempre le migliori e non per me, ma per il club e per la squadra. È finita nel modo migliore possibile per tutti, penso. È il calcio, devi fare la cosa giusta e comunque ora gioca al Barcellona». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’allenatore dell’ha parlato dell’addio ai Gunners diMikel, allenatore dell’, in conferenza stampa ha parlato dell’addio ai Gunners di. LE PAROLE – «Per quel che mi riguarda solo estremamente grato per il suo contributo. Il modo in cui vedo me stesso in quella relazione è la, non il. Al 100%. Posso guardare in faccia chiunque. Certo, sbaglio anche io ma le intenzionisempre le migliori e non per me, ma per il club e per la squadra. È finita nel modo migliore possibile per tutti, penso. È il calcio, devi fare la cosa giusta e comunque ora gioca al Barcellona». L'articolo proviene da Calcio News 24.

