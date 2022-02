Arriva Vik, compagno virtuale per aiutare le donne con cancro ovarico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Risponde sempre, a qualsiasi ora, anche la notte. Sta comodamente in tasca, nello smartphone, e non disturba se non viene chiamato in causa: 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E’ una chatbot, un patient support program: non è un medico né uno psicologo ma risponde a quasi tutti i quesiti, dai più complessi ai più semplici. Il suo nome è Vik, segni particolari: è il primo assistente virtuale per le donne affette da carcinoma ovarico. Vik infatti è un esperto di tumore ovarico e da oggi in poi sarà un prezioso alleato di tutte le pazienti che si trovano a dover fare un tratto di strada con un compagno poco gradito. Vik tumore ovarico, questo il nome completo, è stato sviluppato dall’azienda francese Wefight, che ha in portfolio altri prodotti, altri Vik, super esperti anche ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Risponde sempre, a qualsiasi ora, anche la notte. Sta comodamente in tasca, nello smartphone, e non disturba se non viene chiamato in causa: 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E’ una chatbot, un patient support program: non è un medico né uno psicologo ma risponde a quasi tutti i quesiti, dai più complessi ai più semplici. Il suo nome è Vik, segni particolari: è il primo assistenteper leaffette da carcinoma. Vik infatti è un esperto di tumoree da oggi in poi sarà un prezioso alleato di tutte le pazienti che si trovano a dover fare un tratto di strada con unpoco gradito. Vik tumore, questo il nome completo, è stato sviluppato dall’azienda francese Wefight, che ha in portfolio altri prodotti, altri Vik, super esperti anche ...

