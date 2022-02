Adele | Anne Marie che cade dalle scale e Ed Sheeran | esibizioni e vincitori dei Brit Awards 2022

Advertising

ErickFranzolini : Riassunto BritsAward 2022: Anne Marie casca scendendo dalla scenografia. Adele vince qualsiasi premio esistente. Ed… - h4rrys4f3pl4c3 : @ilaxjin ALLORA per ora hanno vinto Adele, Dua, Olivia, poi si è esibito ed sheeran, e dopo anche Anne-Marie, e i M… - AleBisini : Adele, Olivia Rodrigo, Little Simz e Anne Marie (che si sono esibite) e ora Becky Hill. - wallsxandy : QUE GANE DUA CON ELTON, ADELE O ANNE MARIE PORFA - wallsxandy : QUE GANE ADELE O ANNE MARIE -

Ultime Notizie dalla rete : Adele Anne

Tra i performer della serata sono attesi, Liam Gallagher, Sam Fender, Dave e Little Simz,- Marie, KSI, Digital Farm Animals, Ed Sheeran e Holly Humberstone. Doja Cat, comunicata ...Due nomination per i Maneskin ma nessun premio! GLI OSPITI Con le incredibili esibizioni di:- Marie, Dave, Digital Farm Animals, Ed Sheeran, Holly Humberstone, KSI, Liam Gallagher, ...Singing sensation Anne Marie fell down some stairs during her live Brits performance but fans are full of praise. The 30-year-old took a tumble as she descended a flight of steps during a performance ...Adele won best album for “30”, as well as ... The evening included performances by Liam Gallagher and Anne Marie, who stumbled during her performance of “Kiss My (Uh-Oh)” in front of ...