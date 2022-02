Volley | Lega Serie A femminile contro la decisione del Cev su Liberec-Mosca

Leggi su sportface

(Di martedì 8 febbraio 2022) LaPallavolo, tramite una lettera inviata alla Cev e firmata da Mauro Fabris, ha contestato ladella Confederazione europea di pallavolo di far disputare la gara tra Duklae Dinamo, valida per la quinta giornata della Pool C della CEV Champions League e, originariamente, in programma lo scorso 2 febbraio. In origine infatti, la Dinamoaveva rinunciato, anche in maniera formale, a disputare la trasfertail Dukla. Il motivo era che l’ambasciata della Repubblica Ceca aveva negato i visti ai soli componenti dello staff tecnico della formazione russa, portando quindi il Duklaa vincere la partita a tavolino per 3-0. Conseguentemente, questo ...