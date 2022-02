Usura a Pomezia | «Te do ‘na pigna in faccia che te saltano tutti i denti’» Le minacce dello strozzino per costringere a pagare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 febbraio 2022) “Tu de devi sta al posto tuo, perché se no te ce metto io, al posto tuo: tu giochi, tu me stai cacando il ca***, io se ti metto le mani addosso ti faccio male”. Così Pasquale Lombardi, 65enne pometino già conosciuto dalle forze dell’ordine in quanto coinvolto nell’inchiesta Equilibri, la mafia del Clan Fragalà di Torvaianica, avrebbe minacciato un imprenditore dial quale aveva prestato 100 mila euro, peraltro già completamente restituiti, più altri 100 mila, restituiti solo in parte. Ma il debito con gli strozzini, si sa, non si esaurisce mai, ed ecco che quei soldi, al tasso del 10% mensile, erano più che raddoppiati. L’imprenditore pometino, a causa di un debito di circa 1.700.000 euro accumulato con il fisco sia come persona fisica che attraverso le sue aziende, non avendo liquidità sufficiente per accettare la proposta dell’Agenzia delle Entrate di un ...