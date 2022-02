Roma | Mourinho ha deciso di non andare in conferenza

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Josènon si presenta instampa, l’allenatore dellanon ha gradito alcune scelte dell’arbitro Josénon andrà instampa. L’allenatore, dopo aver parlato a Mediaset, hadi non parlare con i giornalisti presenti allo stadio. Il portoghese non ha gradito alcune scelte dell’arbitro, come il cartellino a Zaniolo, ed ecco la decisione di saltare lapost partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Josènon si presenta in conferenza stampa, l'allenatore dellanon ha gradito alcune scelte dell'arbitro Josénon andrà in conferenza stampa. L'allenatore, dopo aver parlato a Mediaset, ha deciso di non parlare con i giornalisti presenti allo stadio.Lo striscione della Nord interista era già chiaro su che clima avrebbe trovato Joséuna volta tornato a San Siro dopo ormai 12 anni: "Bentornato a casa José". L'annuncio del ...della. E ...Nulla da fare per la Roma, i giallorossi si arrendono all'Inter nel primo dei quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro i nerazzurri si impongono per 2-0 sulla compagine di Mourinho, in gol l'ex Dz ...L’Inter ha battuto la Roma 2-0 nei quarti di Coppa Italia grazie alle reti di Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Una bella reazione per la squadra di Simone Inzaghi dopo la sconfitta nel derby contro il ...