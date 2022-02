Ragazza uccisa nel Napoletano, domani esequie e lutto cittadino (Di martedì 8 febbraio 2022) Saranno celebrati domani alle 11 i funerali di Rosa Alfieri, la 23enne strangolata il primo febbraio a Grumo Nevano (Napoli) in casa di Elpidio D'Ambra, il 31enne adesso in carcere per omicidio. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Saranno celebratialle 11 i funerali di Rosa Alfieri, la 23enne strangolata il primo febbraio a Grumo Nevano (Napoli) in casa di Elpidio D'Ambra, il 31enne adesso in carcere per omicidio. La ...

Advertising

phanculotutti : @Denny_mm una ragazza del normal twitter si è uccisa per tutti gli insulti che le stava facendo - lucyy2200 : @violaismyname @blqries Di che fandom era la ragazza che si è uccisa? ?? - violaismyname : @blqries Succede che a causa degli insulti e di questa stupida guerra fra fandom una ragazza si è uccisa... - phanculotutti : mi dispiace per la ragazza che si è uccisa per tutti gli insulti e le prese in giro che ha ricevuto, non capite mai… - rapanui60253034 : RT @OGiannino: Calendario ricorda oggi 1944: Silvano Menigatti, civile ucciso dai nazisti a Castel del Piano (PG); Lucio Passini, partigian… -