Quirinale | Fico | capigruppo ad hoc per ' sessione Mattarella' **

(Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Roberto, farà un proposta di lavoro convocando unaad hoc per definire gli strumenti parlamentari per l'esame della proposta del Pd di aprire unadi lavoro sui temi contenuti nel messaggio del presidenteal Parlamento. E' quanto emerge dalla conferenza deidi Montecitorio.

Advertising

plao68 : @Anti_UE_Patriot @stomacoinfuga @sonoElizabeth @Palazzo_Chigi @Quirinale @Montecitorio @Roberto_Fico… - Anti_UE_Patriot : @stomacoinfuga @sonoElizabeth Eccovi un altro 'spaccato' del paese. @Palazzo_Chigi @Quirinale @Montecitorio… - Signorino978 : RT @modamanager: Su Rich. di Ragazzi ora qui invio questo audio_VIDEO a: @Pontifex_it @Quirinale @Palazzo_Chigi @CorteCost @Pres_Casellati… - modamanager : Su Rich. di Ragazzi ora qui invio questo audio_VIDEO a: @Pontifex_it @Quirinale @Palazzo_Chigi @CorteCost… - carseri : RT @modamanager: Su Rich. di Ragazzi ora qui invio questo audio_VIDEO a: @Pontifex_it @Quirinale @Palazzo_Chigi @CorteCost @Pres_Casellati… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Fico

La Sicilia

Un terremoto, l'ennesimo dopo la partita del, che scuote il Movimento 5 Stelle dalle fondamenta. Il tribunale di Napoli ha sospeso in ...(oltre a Di Maio ci sono Virginia Raggi e Roberto)...... organo composto da lui, Robertoe Virginia Raggi, è la prova che anche i 5 Stelle sono ... della quale poco si sa, dai servizi segreti al, dall'altro era l'occasione giusta per umiliare ...Proprio le mille contorsioni della settimana di trattative per il Quirinale hanno fatto esplodere le contraddizioni ... incarico parlamentare (che metterebbe fuori Di Maio ma anche Fico e tanti altri) ...Speranza Fico leggerà solo il cognome se inequivocabile Elezioni Quirinale, incontri tra i leader politici Incontro Lega - PD, la nota congiunta di Matteo Salvini ed Enrico Letta Incontro Lega - M5S, ...