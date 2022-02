"Matrix Resurrections" in streaming troppo presto: il co - produttore fa causa a Warner (Di martedì 8 febbraio 2022) Il co - produttore di ' The Matrix Resurrections ' fa causa a Warner Bros per aver lanciato il film simultaneamente su HBO Max e nei cinema. Una scelta a suo avviso in violazione del contratto e in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 8 febbraio 2022) Il co -di ' The' faBros per aver lanciato il film simultaneamente su HBO Max e nei cinema. Una scelta a suo avviso in violazione del contratto e in ...

