Innovazione | Ceo Ntsg | al via due progetti sicurezza autostrade con fibra ottica sensing

(Adnkronos) – Al via due nuovi cantieri che prevedono applicazioni inedite della tecnologia Of che sfrutta la tecnologia della fibra ottica sensing, una tecnologia grazie alla quale si riesce a fare una 'radiografia' di infrastrutture importanti come dighe o acquedotti e che è al servizio della sicurezza sia di chi lavora nei cantieri sia di chi viaggia sulle strade e autostrade. Ad annunciarlo è Paolo Persi del Marmo, Ceo di Ntsg, l'azienda italiana che detiene la licenza di brevetto di un sistema di monitoraggio in fibra ottica in grado di rilevare e misurare le deformazioni 2D e 3D di un oggetto di qualsiasi forma e di natura rigida o semirigida. E le due inedite applicazioni del sistema di controllo tecnologico a distanza ricadono negli obiettivi ...

