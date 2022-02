Il Comune di Udine si candida a Mobilise, progetto per ridurre le emissioni legate al traffico (Di mercoledì 9 febbraio 2022) ridurre le emissioni legate al traffico. Promuovere modalità di trasporto sostenibili. Potenziare e rendere più sicure le piste ciclabili. Ampliare la gamma dei trasporti pubblici coprendo viaggi interni alla città e nell’hinterland. Sono alcuni dei punti principali del progetto “Mobilise” cui il Comune di Udine parteciperà in qualità di partner assieme al Comune di Verona (unico partner italiano), all’Università di Salisburgo e a soggetti istituzionali tedeschi, austriaci, belgi, sloveni e polacchi. La decisione di aderire al progetto è stata presa dalla giunta comunale questa mattina, su proposta dell’assessore con delega ai progetti europei Giulia Manzan. Spiega Manzan: “Si tratta del programma europeo ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 9 febbraio 2022)leal. Promuovere modalità di trasporto sostenibili. Potenziare e rendere più sicure le piste ciclabili. Ampliare la gamma dei trasporti pubblici coprendo viaggi interni alla città e nell’hinterland. Sono alcuni dei punti principali del” cui ildiparteciperà in qualità di partner assieme aldi Verona (unico partner italiano), all’Università di Salisburgo e a soggetti istituzionali tedeschi, austriaci, belgi, sloveni e polacchi. La decisione di aderire alè stata presa dalla giunta comunale questa mattina, su proposta dell’assessore con delega ai progetti europei Giulia Manzan. Spiega Manzan: “Si tratta del programma europeo ...

