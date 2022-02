Franco Trinca, il biologo contrario ai vaccini, muore di Covid. La follia di rifiutare i vaccini è degna di studi, dice Burioni (Di martedì 8 febbraio 2022) Morto di Covid a soli 69 anni il biologo e nutrizionista Franco Trinca. L’esperto era contrario ai vaccini attualmente in uso in Italia. Se ne è andato a soli 69 anni a causa del Covid, quella malattia che lui si ostinava a voler curare con le terapie domiciliari. Così, pochi giorni fa, ci ha lasciati il biologo Franco Trinca, divenuto noto per le sue posizioni di scetticismo verso i vaccini. L’uomo, infatti, non era vaccinato. E’ morto all’ospedale di Città di Castello, dove era ricoverato a causa di una polmonite bilataterale causata proprio dall’infezione da Sars-Cov-2. Spesso ospite di trasmissioni televisive come Dritto e Rovescio e Piazza ... Leggi su formatonews (Di martedì 8 febbraio 2022) Morto dia soli 69 anni ile nutrizionista. L’esperto eraaiattualmente in uso in Italia. Se ne è andato a soli 69 anni a causa del, quella malattia che lui si ostinava a voler curare con le terapie domiciliari. Così, pochi giorni fa, ci ha lasciati il, divenuto noto per le sue posizioni di scetticismo verso i. L’uomo, infatti, non era vaccinato. E’ morto all’ospedale di Città di Castello, dove era ricoverato a causa di una polmonite bilataterale causata proprio dall’infezione da Sars-Cov-2. Spesso ospite di trasmissioni televisive come Dritto e Rovescio e Piazza ...

Advertising

stanzaselvaggia : È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo,… - DavidPuente : Tutto ciò si poteva evitare - Corriere : Il biologo no vax Franco Trinca morto di Covid. In tv sosteneva le cure a base di vitamine - Quinta00876879 : Il 4 febbraio 2022 è morto di Covid in un ospedale in Italia il biologo Franco Trinca, uno dei coordinatori del mov… - pass_italia : Parla l' amico di Franco Trinca , il medico morto in ospedale in circostanze sospette -