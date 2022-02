Dumfries sbaglia, Inzaghi è disperato: guardate cosa fa... (Di martedì 8 febbraio 2022) Nel primo tempo l'Inter va a caccia del gol con Dumfries. L'occasione è davvero ghiotta ma Maignan si supera e la reazione di Inzaghi è tutta da vedere... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 8 febbraio 2022) Nel primo tempo l'Inter va a caccia del gol con. L'occasione è davvero ghiotta ma Maignan si supera e la reazione diè tutta da vedere...

Advertising

_fd89_ : @Queen_Mary_Na Da Nápoletano e quindi con una visione non di parte, Dumfries sportivamente gli dà la mano per rialz… - Mickybit22 : @NandoPiscopo1 @milan_corner @ZhilMaros @dello__98 @DanielsH796 @CorkScrew12 Sbaglia Dumfries per carità ma lui copre benissimo la porta - dello__98 : @massimilianodu @NandoPiscopo1 @milan_corner @Mickybit22 @CorkScrew12 Pososno dominare anche fisicamente ma se Dumf… - artenight : @milan_corner @NandoPiscopo1 @Mickybit22 @CorkScrew12 Occasione di Dumfries che nasce da Saelemakers che copre a fa… - FFunesto : @Delu90Inter @mckillbill @totofaz Bare è assistman del campionato però. È un rifinitore, di gol ne sbaglia a caterv… -