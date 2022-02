Achille Lauro è tra i candidati a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest (Di martedì 8 febbraio 2022) Achille Lauro è nella lista dei nove big che si contenderanno – insieme a nove emergenti – il Contest musicale “Una Voce per San Marino”, che andrà in onda sulla rete locale Rtv San Marino la sera del 19 febbraio al Teatro Nuova Dogana e garantisce la possibilità di rappresentare la Repubblica al prossimo Eurovision Song Contest. Il regolamento della competizione che prenderà il via a Torino il prossimo 10 maggio prevede che soltanto un artista possa partecipare in rappresentanza di un Paese, e per l’Italia ci Saranno Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo con “Brividi”. Per “bypassare” questo limite, La Rappresentante di Lista e Tananai avevano scherzato sui social ipotizzando di poter competere a nome di San Marino, una ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022)è nella lista dei nove big che si contenderanno – insieme a nove emergenti – ilmusicale “Una Voce per San”, che andrà in onda sulla rete locale Rtv Sanla sera del 19 febbraio al Teatro Nuova Dogana e garantisce la possibilità dila Repubblica al prossimo Eurovision. Il regolamento della competizione che prenderà il via a Torino il prossimo 10 maggio prevede che soltanto un artista possa partecipare in rappresentanza di un Paese, e per l’Italia ci Saranno Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo con “Brividi”. Per “bypassare” questo limite, La Rappresentante di Lista e Tananai avevano scherzato sui social ipotizzando di poter competere a nome di San, una ...

