Uomini e Donne, Denise stronca Armando: “Piuttosto mi butto nel fuoco” (Di lunedì 7 febbraio 2022) A Uomini e Donne la bella Denise Mingiano, corteggiatrice di Matteo Ranieri, è stata puntata da Armando Incarnato, che ci sta provando ormai da diverse puntate. Il fatto che la ragazza gli dia corda, ha fatto arrabbiare molto il tronista, che è arrivato al punto di piangere per lei. Sui social, dopo l’ultima puntata in cui Denise ha lasciato lo studio perché attaccata da tutti, un utente ha suggerito alla corteggiatrice pugliese di buttarsi su Armando, visto che continua a parlarci e quindi a far stare male Matteo. “Piuttosto mi butto nel fuoco” è stata la risposta perentoria di lei. Insomma, in una sola frase Denise ha stroncato e rifiutato Incarnato… come la prenderà lui? Dello stesso argomento ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ala bellaMingiano, corteggiatrice di Matteo Ranieri, è stata puntata daIncarnato, che ci sta provando ormai da diverse puntate. Il fatto che la ragazza gli dia corda, ha fatto arrabbiare molto il tronista, che è arrivato al punto di piangere per lei. Sui social, dopo l’ultima puntata in cuiha lasciato lo studio perché attaccata da tutti, un utente ha suggerito alla corteggiatrice pugliese di buttarsi su, visto che continua a parlarci e quindi a far stare male Matteo. “minel” è stata la risposta perentoria di lei. Insomma, in una sola frasehato e rifiutato Incarnato… come la prenderà lui? Dello stesso argomento ...

