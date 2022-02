Ultime Notizie Roma del 07-02-2022 ore 13:10 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio apriamo con le olimpiadi Federica Brignone la nuova vice campionessa olimpica di slalom gigante e azzurra ha conquistato la medaglia d’argento nella prima gara femminile del programma di sci alpino dei giochi olimpici di Pechino 2022 scuola si riparte oggi con nuove regole una marcia in avanti ma con valore anche di irretroattività e poi ancora Macron verso Mosca continua la via diplomatica però non funziona la crisi al confine con l’Ucraina si infittisce il dialogo europeo con gli attori in campo russi americani gli stessi ucraini e poi Ancora covid è presto per dire se si è in via di 100 mentre la curva epidemica in fase di regressione in oltre 20 paesi del mondo aspettiamo ancora alla rapida crescita dei casi nell’est Europa e nel sud-est ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio apriamo con le olimpiadi Federica Brignone la nuova vice campionessa olimpica di slalom gigante e azzurra ha conquistato la medaglia d’argento nella prima gara femminile del programma di sci alpino dei giochi olimpici di Pechinoscuola si riparte oggi con nuove regole una marcia in avanti ma con valore anche di irretroattività e poi ancora Macron verso Mosca continua la via diplomatica però non funziona la crisi al confine con l’Ucraina si infittisce il dialogo europeo con gli attori in campo russi americani gli stessi ucraini e poi Ancora covid è presto per dire se si è in via di 100 mentre la curva epidemica in fase di regressione in oltre 20 paesi del mondo aspettiamo ancora alla rapida crescita dei casi nell’est Europa e nel sud-est ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 77.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - CorriereCitta : Non risponde da giorni: 53enne trovata morta nella vasca da bagno - VesuvioLive : Napoli, bucano ruote dell’ambulanza durante il soccorso: per fortuna l’uomo non doveva andare in ospedale - Rf56jilg : #renzibinladen ultime notizie da #arabiaviva - TommyBrain : Diretta Matteo Brandi - Pro Italia e ultime notizie' -