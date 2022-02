UeD, Maria De Filippi convoca Ciprian e Andrea Nicole: le scuse in diretta (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si è aperta con il botto la nuova settimana di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha convocato all'interno della trasmissione l'ex tronista Andrea Nicole, la quale aveva sorpreso tutti scegliendo Ciprian dopo averci passato la notte insieme. La puntata ha regalato emozioni, sia la conduttrice che l'ex tronista erano visibilmente commosse. Oltre alle scuse pubbliche, c'è stato modo di scoprire come procede la storia tra Ciprian e Andrea. Uomini e Donne, Maria De Filippi a Ciprian: 'non credevo che tu fossi sincero' Sono passate diverse settimane da quando Andrea Nicole e Ciprian hanno lasciato la trasmissione. La modalità della scelta ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Si è aperta con il botto la nuova settimana di Uomini e Donne.Dehato all'interno della trasmissione l'ex tronista, la quale aveva sorpreso tutti scegliendodopo averci passato la notte insieme. La puntata ha regalato emozioni, sia la conduttrice che l'ex tronista erano visibilmente commosse. Oltre allepubbliche, c'è stato modo di scoprire come procede la storia tra. Uomini e Donne,De: 'non credevo che tu fossi sincero' Sono passate diverse settimane da quandohanno lasciato la trasmissione. La modalità della scelta ...

FedericaBagnol3 : @SimonaUsagix Maria non poteva vedere a questa Eleonora Siamo oggettivi e realistici @uominiedonne Tanto non guar… - infoitcultura : Ued, rissa tra due cavalieri: Maria De Filippi perde le staffe | Finisce male - ParliamoDiNews : UeD, caos Denise: anche like contro Maria, perché ora non può più tornare #caos #denise #like #maria #perché… - infoitcultura : UeD, Isabella Ricci stronca Maria De Filippi: accuse senza precedenti - DebLGioia : @Manuela51661655 No??, ha fatto il trono UeD da Maria. -