Traffico Roma del 07-02-2022 ore 17 | 30

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Luceverdema pomeriggio dalla redazione coda di due chilometri per un incidente sulla A1 Firenzein direzione Firenze tra Ponzanono e Magliano Sabina molto complicata Al momento la circolazione sulla carreggiata interna del raccordo dove un incidente provoca code tra la diramazione dinord e la Tiburtina code a tratti anche in esterna tra la Pontina è l’uscita per laTeramo file Verso il raccordo sul tratto Urbano della A24 tra Viale della Serenissima e Tor Cervara rallentamenti anche in tangenziale verso San Giovanni tra Corso di Francia in via Salaria è più avanti tra via Tiburtina e Scalo di San Lorenzo prudenza poi in via Tarquinio Collatino per un incidente avvenuto in prossimità di via Calpurnio Pisone incolonnamenti su via Cassia 3 raccordo è la Storta in uscita dalla ...