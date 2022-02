Shiba Inu porta Dogecoin in rialzo | SHIB in rialzo di oltre il 23%

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il mercato delle criptovalute lunedì mattina mostra ancora una volta segni di una nuova corsa alQuasi tutte le monete sono state scambiate in verde con guadagni decenti nelle ultime 24 ore Bitcoin ed Ethereum fanno trading su basi solide Bitcoin sta attualmente oscillando a circa 42.700$ e, in base al sentiment del mercato, potrebbe provare a raggiungere i 43.000$ all'inizio di questa settimana. Ether ha superato la resistenza a 3.000$ all'inizio del fine settimana sulla scia di un rally. Il token nativo su Ethereum è attualmente scambiato a 3.076,05$, e ha guadagnato il 2,45% nelle ultime 24 ore.INU guida la classifica delle monete meme con guadagni diil 23%. In particolare,Inu ha registrato il più grande aumento tra le prime 20 risorse ...

Advertising

Benzinga_Italia : ?? #SHIB si impenna per il #burning di #SanValentino. ?????? #shiba #SHIBARMY #shibaburn - Al3xOnTwitt3r : nuova nft x shiba inu fuori ora! - a97a74 : @BitShiba done address shiba inu BEP20 = 0xfB48Af10e05c04712503a478D2dF398E9E358b11 - Mzmosi : @RichShib SHIBA INU (ERC20) ADDRESS 0xC45a6d26F4B103dF3A202CCc112962d1B1517b34 - MyNFTCollectio3 : RT @MyNFTCollectio3: Gogo Shiba Inu?????? 0x8a22E73E64a29132EEB8c6727dFB8915159B5D8c -

Ultime Notizie dalla rete : Shiba Inu

Rimanendo nel metaverso, ancheha annunciato il metaverso Shiberse .Infatti non esistono solo i cani, ma sembra che Dogecoin eabbiano molta più voce in capitolo; Garlicoin , invece, è nata semplicemente per celebrare il pane all'aglio .Dopo il divieto, Doge è rigorosamente scivolato verso il basso. Shiba Inu potrebbe essere un potenziale killer doge con il suo ecosistema che utilizza gli standard ERC, il che significa che può ...Queste si stanno affermando sempre più come metodi di pagamento per ogni genere di acquisto. Tra le più chiacchierate dell’ultimo periodo c’è Shiba Inu Coin, una cripto con un potenziale estremamente ...