Scuola | Costarelli presidi Lazio | ' abbiamo trascorso weekend modificando quarantene'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Decreti che ci piombano addosso dal venerdì al lunedì rimodulando le disposizioni.il fine settimana a lavorare,lenelle classi in dad e dando nuove indicazioni alle famiglie in modo da far rientrare chi poteva. In alcuni casi siamo riusciti, in altri no. La gestione oggi è ibrida". E' il racconto all'Adnkronos della presidente dell'Associazione nazionaleper ile dirigente del liceo Newton, a Roma, Cristina. La sindacalista denuncia: "Le classi in dad alle elementari, ed in cui quindi era stato sospeso il servizio mensa, oggi non sono potute rientrare perché era impossibile riattivare il servizio nel. Una norma non può cambiare dall'oggi al domani. ...