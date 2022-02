Sanremo 2022 | Sabrina Ferilli dopo la bufera | “Ca***te”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutte le polemiche e le tensioni che ci sarebbero state nel corso del Festival ditra Amadeus e, sembrano essere state “un’invenzione della stampa” e un grande fraintendimento. A dirlo è la co-conduttrice dell’ultima serata della kermesse cheaver letto numerose polemiche sui social network ha sottolineato che le cose che si raccontano non sono vere. Addirittura alcuni avevano sentito un insulto che lei avrebbe lanciato nei confronti di “qualcuno”essere stata chiamata sul palco del Teatro Ariston da Amadeus. Ne era emerso un vero e proprio-gate. Ecco su Twitter il video di quello che era successo: È arrabbiata con M0r4nd1 a quanto pare pic.twitter.com/Xh4G7zNydm — ?? ???, ?? ????? C????????? (@vivosurealtime) February ...

Advertising

RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - pannaalessandra : RT @portamivialou: lol chi ride è fuori ma con il cast di sanremo 2022 dai fedez facci un pensierino - _LIMORTACCITUA_ : RT @portamivialou: lol chi ride è fuori ma con il cast di sanremo 2022 dai fedez facci un pensierino -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

/ Le pagelle e le "punte di diamante" indietro nella classifica IL MONITO DI BERTINOTTI A SAVIANO (E ALLA SINISTRA) Per Bertinotti vale ciò che lo stesso Papa Francesco rispose quando gli ...Dopo Quirinale eè ora di occuparsi della vita vera 'Non c'è alcun desiderio o piano di ritirarci dall'Europa. Ma se una nuova cornice transatlantica sul trasferimento di dati nei server ...Ospite a “Oggi è un altro giorno”, Morgan ha attaccato Sanremo 2022 : «A me sembra il 40° festival di Amadeus: è dittatura. Dietro ci sono interessi economici enormi». E la conduttrice Serena Bortone ...ci ha pensato il Festival di Sanremo a decretare ufficialmente il ritorno dell'ombelico in bella vista. Il look più amato dai ragazzi sul palco dell'Ariston è stato infatti il torso nudo ...