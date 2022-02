PSG: priorità a Haaland per il dopo Mbappé (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kylian Mbappé verso l'addio al PSG: come riferisce FootMercato, Erling Haaland è la priorità dei parigini per sostituire... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Kylianverso l'addio al PSG: come riferisce FootMercato, Erlingè ladei parigini per sostituire...

Ultime Notizie dalla rete : PSG priorità Zinedine Zidane delinea il suo futuro Commenta per primo Zinedine Zidane ha già rifiutato due offerte dal PSG , come riporta RMC Sport la priorità dell'allenatore sarebbe quella di capire quale sia il futuro di Didier Deschamps .

Nuova crisi travolge Wanda Nara e Icardi: figura troppo ingombrante ...China Suarez e la sua disponibilità ad assecondare il desiderio di evasione dell'attaccante del PSG ...a mezzo stampa che hanno attraversato i media sudamericani e rivoluzionato le priorità, Icardi ha ...

