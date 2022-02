Primo Appuntamento, puntata dell'8 febbraio: Giulia e Filippo sbagliano appuntamento (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la pausa della scorsa settimana, dovuta al Festival di Sanremo, Primo appuntamento torna nuovamente in onda su Real Time e lo fa con interessanti incontri al buio che si terranno, come al solito, al 'Ristorante Geco' situato nel quartiere Eur a Roma. Si avvicina San Valentino e nell'aria si respira un odore di amore. Si prospetta una puntata scoppiettante con un malinteso che sembra più opera del destino! Anticipazioni Primo appuntamento, Nour conosce Giuseppe Il Primo appuntamento al buio si terrà tra il 24enne Nour e il 27enne Giuseppe. Il Primo ragazzo racconterà al barista Mauro Cipollone che proviene dal Libano e che si è stabilito in Italia dieci anni fa per questioni ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la pausaa scorsa settimana, dovuta al Festival di Sanremo,torna nuovamente in onda su Real Time e lo fa con interessanti incontri al buio che si terranno, come al solito, al 'Ristorante Geco' situato nel quartiere Eur a Roma. Si avvicina San Valentino e nell'aria si respira un odore di amore. Si prospetta unascoppiettante con un malinteso che sembra più opera del destino! Anticipazioni, Nour conosce Giuseppe Ilal buio si terrà tra il 24enne Nour e il 27enne Giuseppe. Ilragazzo racconterà al barista Mauro Cipollone che proviene dal Libano e che si è stabilito in Italia dieci anni fa per questioni ...

