Pollo arrosto con uva e miele: il secondo più goloso dell’inverno! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Pollo arrosto con uva e miele è un secondo golosissimo. Si tratta di una ricetta americana, che suggerisce di prediligere la gallina della Cornovaglia, ma non essendo di facile reperibilità alle nostre latitudini, potete sostituirla con il galletto nostrano. Una carne tenera, una crosticina croccante, un ripieno stratosferico, fanno di questa preparazione un piatto unico, da accompagnare all’occorrenza con un semplice purè. L’incontro sconto tra il gusto dolce di uova e miele con le spezie e i condimenti speziati regala a questa ricetta un encomio planetario per il giusto bilanciamento di ogni nota aromatica. Facilissimo da realizzare, ha una resa davvero scenografica che conquista e appaga vista e palato! Presentatelo sulla tavola imbandita ad una cena con gli amici di sempre, li stupirete ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilcon uva eè ungolosissimo. Si tratta di una ricetta americana, che suggerisce di prediligere la gallina della Cornovaglia, ma non essendo di facile reperibilità alle nostre latitudini, potete sostituirla con il galletto nostrano. Una carne tenera, una crosticina croccante, un ripieno stratosferico, fanno di questa preparazione un piatto unico, da accompagnare all’occorrenza con un semplice purè. L’incontro sconto tra il gusto dolce di uova econ le spezie e i condimenti speziati regala a questa ricetta un encomio planetario per il giusto bilanciamento di ogni nota aromatica. Facilissimo da realizzare, ha una resa davvero scenografica che conquista e appaga vista e palato! Presentatelo sulla tavola imbandita ad una cena con gli amici di sempre, li stupirete ...

Advertising

SasatoreS : @rrosscpz @alessan01997176 Io parlo per me, e non lo perculo(ceh, lo chiamo pollo arrosto e cose così, ma perché è… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Pollo arrosto al curry con pompelmo, miele e timo Periodico Daily #ideeincucina - Dany74613804 : @Rosy26008342 Solo se è croccante tipo pollo arrosto ?????????????????????????????? - periodicodaily : Pollo arrosto al curry con pompelmo, miele e timo Periodico Daily #ideeincucina - Segnoditerra_1 : Oggi la gioia avrà la forma di pollo arrosto della rosticceria. Se bisogna essere felici per le piccole cose io av… -