Maternità surrogata, la Lega vuole la stretta: “Cinque anni di carcere” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb – La Lega invoca la stretta sulla Maternità surrogata, chiedendo fino a 5 anni di carcere per chi la pratica. “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni è punito con la reclusione da tre a Cinque anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di Maternità è punito con la reclusione da due a Cinque anni e con la multa da 1,2 milioni a due milioni di euro. La surrogazione di Maternità è vietata anche se commessa all’estero da cittadino italiano”. E’ quanto prevede la proposta di legge che la la Lega ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Roma, 7 feb – Lainvoca lasulla, chiedendo fino a 5diper chi la pratica. “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni è punito con la reclusione da tre ae con la multa da 600.000 a un milione di euro. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione diè punito con la reclusione da due ae con la multa da 1,2 milioni a due milioni di euro. La surrogazione diè vietata anche se commessa all’estero da cittadino italiano”. E’ quanto prevede la proposta di legge che la laha ...

La Lega propone fino a 5 anni di carcere contro la maternità surrogata Per maternità surrogata si intende la pratica della gestazione per altri, vale a dire quella della gravidanza portata avanti da una donna per conto di un'altra persona. 'Le conseguenze sociali, ...

Suprema Corte di Cassazione: maternità surrogata e limite all'ordine pubblico