L’operato del governo Draghi va all’opposto delle parole dette da Papa Francesco (Di lunedì 7 febbraio 2022) La stampa odierna dà molto risalto all’intervista che Papa Francesco ha rilasciato a Fabio Fazio nella trasmissione Che Tempo che fa. Dalle parole del Santo Padre si capisce immediatamente che il tempo attuale è terribilmente nero sotto molti punti di vista. Un danno senza fine è quello dell’innalzamento della temperatura terrestre con il conseguente scioglimento dei ghiacciai che avviene molto più rapidamente del previsto. Si tratta soprattutto di quelli dell’Everest e delle Alpi, le quali hanno lasciato quasi del tutto in secca il fiume Po. Per Papa Francesco il riscaldamento climatico uccide la Terra ed è il contrario della Creazione e contro la Creazione è l’intera attività umana, che agisce con la distruzione della biodiversità, con terribili guerre e contro i poveri migranti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) La stampa odierna dà molto risalto all’intervista cheha rilasciato a Fabio Fazio nella trasmissione Che Tempo che fa. Dalledel Santo Padre si capisce immediatamente che il tempo attuale è terribilmente nero sotto molti punti di vista. Un danno senza fine è quello dell’innalzamento della temperatura terrestre con il conseguente scioglimento dei ghiacciai che avviene molto più rapidamente del previsto. Si tratta soprattutto di quelli dell’Everest eAlpi, le quali hanno lasciato quasi del tutto in secca il fiume Po. Peril riscaldamento climatico uccide la Terra ed è il contrario della Creazione e contro la Creazione è l’intera attività umana, che agisce con la distruzione della biodiversità, con terribili guerre e contro i poveri migranti. ...

Advertising

MammamJaejah2 : RT @PowervolleyMI: ?? | PARTNERSHIP ?? ? @CDImilano rinnova come Official Partner di Milano! Il Centro Diagnostico Italiano pone da sempre… - yukichan14_ : RT @PowervolleyMI: ?? | PARTNERSHIP ?? ? @CDImilano rinnova come Official Partner di Milano! Il Centro Diagnostico Italiano pone da sempre… - SevenAugust95 : RT @PowervolleyMI: ?? | PARTNERSHIP ?? ? @CDImilano rinnova come Official Partner di Milano! Il Centro Diagnostico Italiano pone da sempre… - aCkphQBvUq7Mk0F : RT @PowervolleyMI: ?? | PARTNERSHIP ?? ? @CDImilano rinnova come Official Partner di Milano! Il Centro Diagnostico Italiano pone da sempre… - iamoleic21 : RT @PowervolleyMI: ?? | PARTNERSHIP ?? ? @CDImilano rinnova come Official Partner di Milano! Il Centro Diagnostico Italiano pone da sempre… -